Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что в Уфе точно построят крематорий

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что в Уфе точно построят крематорий
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что в Уфе точно построят крематорий
Вчера, 12:17ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
Долгожданное известие о появлении в Уфе крематория, “отмененного” в прошлом году, мэр озвучил на пресс-конференции 2 июня.

На большой пресс-конференции мэра Уфы Ратмира Мавлиева прозвучало заявление о том, что в Уфе все-таки будет построен крематорий. Примечательно, что последний раз когда Mkset упоминал о будущем крематория в Уфе датирован сентябрем 2021 года, тогда же были названы даты – власти Уфы обещали, что его начнут возводить летом 2022 года, однако история с крематорием тихо и незаметно сошла на нет, без какого-либо шума в СМИ.

Напомним, что по мнению многих Уфа давно нуждается в крематории, ведь городские кладбища переполнены. В мае телекомпания РЕН-ТВ сделала репортаж о ситуации на рынке ритуальных услуг в Уфе.

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