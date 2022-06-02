Мэр Уфы назвал стройки на Гафури и Армавирской наследством, с которым разберется суд

На пресс-конференции Ратмира Мавлиева не обошлось без вопроса о строительстве многоэтажек по улицам Гафури и Армавирской, против которой протестуют жители Уфы. «Вопросы» данных проблемных многоэтажных домов по словам мэра «достались ему по наследству» и напомнил о том, что в данный момент стройками занимаются надзорные органы. Также Мавлиев успокоил журналистов, что в делах этих домов и в ситуациях с их строительством разберется суд.