Мэр Уфы назвал стройки на Гафури и Армавирской наследством, с которым разберется суд

Мэр Уфы назвал стройки на Гафури и Армавирской наследством, с которым разберется суд
Мэр Уфы назвал стройки на Гафури и Армавирской наследством, с которым разберется суд
Вчера, 12:37ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
Мавлиев заявил, что разрешения на строительства данных домов администрация выдала законно на пресс-конференции 2 июня.

На пресс-конференции Ратмира Мавлиева не обошлось без вопроса о строительстве многоэтажек по улицам Гафури и Армавирской, против которой протестуют жители Уфы. «Вопросы» данных проблемных многоэтажных домов по словам мэра «достались ему по наследству» и напомнил о том, что в данный момент стройками занимаются надзорные органы. Также Мавлиев успокоил журналистов, что в делах этих домов и в ситуациях с их строительством разберется суд.

Также уверил представителей прессы мэр и в том, что администрация выдавала разрешения согласно букве закона. Не совсем понятно о каких разрешениях идет речь, ведь не так давно в силу вступило решение суда по дому на Армавирской, которое наоборот обязывает мэрию восстановить нарушенные права застройщика.

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