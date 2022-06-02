Дмитрий Губерниев восхитился затопленной набережной Уфы

Дмитрий Губерниев восхитился затопленной набережной Уфы
Дмитрий Губерниев восхитился затопленной набережной Уфы
Вчера, 17:59ГородЭлина СайфрановаФото: телеграм-канал Реальный Губер
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев побывал на набережной Уфы, которую накануне затопило из-за подъема реки Белой.

Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале восхитился Уфой и отдельно отметил набережную реки Белой.

— Классно в Уфе, люди, погода и тренировка на набережной! Теперь можно и Всероссийскую юношескую спартакиаду открыть, — написал спортивный комментатор.

Примечательно, что накануне, 1 июня, уфимская набережная оказалась затопленной. Так, вода покрыла собой пешеходные дорожки около зоны отдыха, тем не менее жителей это не остановило — многие предпочли расположиться на лежаках в окружении воды. Сообщается, что затопление произошло из-за подъема уровня реки Белой.

Отметим, Дмитрий Губерниев прибыл в Уфу на открытие спартакиады, которое состоится сегодня, 2 июня, на «Уфа-Арене».

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