В Уфе появится «Медовая деревня» - Камиль Зиганшин

Об этом председатель башкирского отделения Русского географического общества заявил в телеэфире.

Сегодня в телепрограмме «Вести-Интервью» известный путешественник и писатель, председатель башкирского отделения Русского географического общества Камиль Зиганшин заявил, что в черте Уфы появится «Медовая деревня».

- Башкирия известна мёдом, и многим интересно, как он добывается, - пояснил Камиль Зиганшин. – Концепцию «Медовой деревни» в Уфе поддержали, в районе санатория «Зеленая роща» город готов выделить землю – 1,5-2 гектара.

По словам Зиганшина, проект согласовали с министром природопользования и экологии Ильдусом Хадыевым и с главой администрации Уфы Иреком Ялаловым. Теперь надо ожидать соответствующего распоряжения правительства.

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