В Уфе перекроют часть улицы в Деме

В Демском районе Уфы перекроют часть улицы Правды из-за капремонта тепловой сети.

Как сообщает пресс-служба администрации города, будет перекрыт участок в 80 километров от пересечения с ул. Таллинской до жилого дома №17. Проехать здесь будет нельзя с 21.00 2 июня до 23.30 час. 4 июня.