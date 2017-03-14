В Уфе перекроют часть улицы в Деме

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В Демском районе Уфы перекроют часть улицы Правды из-за капремонта тепловой сети.
Как сообщает пресс-служба администрации города, будет перекрыт участок в 80 километров от пересечения с ул. Таллинской до жилого дома №17. Проехать здесь будет нельзя с 21.00 2 июня до 23.30 час. 4 июня.
- Движение транспорта на данный период будет осуществляться согласно прилагаемой схеме, - говорится в сообщении. - Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит заранее планировать маршрут движения.
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