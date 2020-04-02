Путевка в мир: как и где получить спецпропуск в режиме полной самоизоляции в Уфе

Напомним, что в республике с 20 часов 31 марта действует режим полной самоизоляции, в связи с которым на улицу выйти можно при острой необходимости: на работу, в аптеку за лекарствами, в ближайший продуктовый, а также можно выбросить мусор и погулять с собакой. На улицах работают патрули Центра общественной безопасности, а также сотрудники МВД по РБ, напоминающие всем гражданам без исключения о необходимой и полной самоизоляции для всех возрастов.

Жителям, работающим на предприятиях жизнеобеспечения, на которых не распространяется режим полной самоизоляции, необходимо получить пропуск на передвижения.

Замглавы администрации Уфы Рустем Газизов рассказал, что пропуска выдаются только на людей, но не на транспорт.

Всего есть два вида пропусков – пластиковый для чиновников, госслужащих, волонтеров, работников предприятий жизнеобеспечения, дружинников. Второй вариант – справка с предприятия.

Пропуска выдают или на самих предприятиях, или в управделами администрации города. У каждого пропуска – уникальный номер, ФИО гражданина.

В случае, если вы передвигаетесь по городу на автомобиле, необходимо также предъявить документ или справку, в которой будет говориться, почему вы не соблюдаете режим самоизоляции. В мэрии уточняют, что если вы предъявите все документы, штрафов и составления протоколов не будет.