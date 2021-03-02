В Уфе в 2021 году отремонтируют 17 дворов на 303 миллиона рублей

В этом году на реализацию программы направлено 303,1 миллиона рублей. 258,9 миллиона рублей выделил бюджет республики, 14,2 миллиона рублей — городская казна и 2,8 — иные источники финансирования. Для сравнения, в прошлом году на реконструкцию дворов было направлено 599 миллионов рублей, однако в 2021 году пришлось сократить бюджет из-за коронавируса.
Работы планируется начать 1 апреля и закончить 30 августа.
Мэр Уфы Сергей Греков отметил, что в прошлом году были срывы сроков по сдаче дворов. По словам Антона Тристана, чтобы избежать недобросовестных заказчиков, будут организованы другие условия проведения торгов, онлайн-наблюдение, проведение совещаний с выездом на площадки.
Напомним, всего в Башкирии в этом году планируется отремонтировать 140 двориков. На программу выделено 700 миллионов рублей. В приоритете находится Уфы в связи с подготовкой к 450-летию города.