В Уфе в 2021 году отремонтируют 17 дворов на 303 миллиона рублей

В Уфе в 2021 году отремонтируют 17 дворов на 303 миллиона рублей

Сегодня, 08:35ГородАнна КононоваФото: pixabay.com
В этом году в столице Башкирии отремонтируют 17 дворов в рамках программы «Башкирский дворик». Об этом на оперативном совещании в мэрии Уфы рассказал начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

В этом году на реализацию программы направлено 303,1 миллиона рублей. 258,9 миллиона рублей выделил бюджет республики, 14,2 миллиона рублей — городская казна и 2,8 — иные источники финансирования. Для сравнения, в прошлом году на реконструкцию дворов было направлено 599 миллионов рублей, однако в 2021 году пришлось сократить бюджет из-за коронавируса.

Работы планируется начать 1 апреля и закончить 30 августа.

Мэр Уфы Сергей Греков отметил, что в прошлом году были срывы сроков по сдаче дворов. По словам Антона Тристана, чтобы избежать недобросовестных заказчиков, будут организованы другие условия проведения торгов, онлайн-наблюдение, проведение совещаний с выездом на площадки.

Напомним, всего в Башкирии в этом году планируется отремонтировать 140 двориков. На программу выделено 700 миллионов рублей. В приоритете находится Уфы в связи с подготовкой к 450-летию города.

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