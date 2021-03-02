Радий Хабиров рассказал о «дороге жизни» в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице пост об уфимской транспортной развязке, которую назвал «дорогой жизни», а также о планах по ремонту дорог вблизи столицы республики.

Радий Хабиров вспомнил, когда он был мэром Красногорска, там был построен небольшой проезд из города через Митино в Москву. Местные называют его «дорогой жизни». Зато теперь там можно услышать от таксиста: «По хабировке минут 20 сэкономим», — что мне очень греет душу, признался Хабиров. По его словам, новую уфимскую транспортную артерию тоже начали называть «дорогой жизни», так как благодаря ей люди смогут экономить время и нервы. Трасса возьмет начало в створе улицы Айской от проспекта Салавата Юлаева до улицы Менделеева, продолжится реконструкцией улиц Рабкоров, Высотной и Академика Ураксина. Работы занчатся уже в следующем году. А в 2021 году в Уфе отремонтируют улицу Революционную. Фото: со страницы Радия Хабирова Радий Хабиров также обрадовал жителей пригородных поселков Зинино, Нагаева, Акбердино и соседних с ними населенных пунктов. В этом году начнется строительство путепровода через железнодорожные пути Южного обхода Уфы. На первоначальном этапе на работы будет направлено 230 миллионов рублей. Фото: со страницы Радия Хабирова Напомним, в этом году в столице Башкирии отремонтируют девять участков дороги в рамках нацпроекта БКАД: улицы Ветошникова, Николая Дмитриева, Районная, Армянская, Рабочая, Выгонная, Ухтомского, а также Нагаевское и Алексеевское шоссе. Протяженность полотна составит 19 километров.

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