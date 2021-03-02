Мэр Уфы возмутился частыми коммунальными авариями

На сегодняшнем оперативном совещании в администрации Уфы свой доклад зачитал начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан. В частности, он затронул вопрос о коммунальных авариях.

Так, за прошедшие две недели в столице Башкирии произошло четыре отключения горячей воды и 12 — холодной. По его словам, всего с начала года зарегистрировано 36 подобных аварий. Для сравнения - в 2020 году произошло 19 подобных случаев. Антон Тристан заявил, что причиной аварий стали перепады температур воздуха. Сергей Греков отметил, что в прошлом году также были перепады, однако такого количества аварий не было. Мэр Уфы поручил управлению совместно с «Уфаводоканалом» подготовить доклад о сложившейся ситуации. Напомним, 22 февраля из-за коммунальной аварии пять домов Уфы остались без отопления. Ликвидировать последствия удалось только к полуночи.

Материалы по теме: В центре Уфы пять домов лишились тепла из-за аварии

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter