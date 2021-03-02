Мэр Уфы возмутился частыми коммунальными авариями

Мэр Уфы возмутился частыми коммунальными авариями

Сегодня, 09:57ГородАнна КононоваФото: pixabay.com
На сегодняшнем оперативном совещании в администрации Уфы свой доклад зачитал начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан. В частности, он затронул вопрос о коммунальных авариях.

Так, за прошедшие две недели в столице Башкирии произошло четыре отключения горячей воды и 12 — холодной. По его словам, всего с начала года зарегистрировано 36 подобных аварий. Для сравнения - в 2020 году произошло 19 подобных случаев. Антон Тристан заявил, что причиной аварий стали перепады температур воздуха.

Сергей Греков отметил, что в прошлом году также были перепады, однако такого количества аварий не было. Мэр Уфы поручил управлению совместно с «Уфаводоканалом» подготовить доклад о сложившейся ситуации.

Напомним, 22 февраля из-за коммунальной аварии пять домов Уфы остались без отопления. Ликвидировать последствия удалось только к полуночи.

Материалы по теме:
аварияБашкирияУфа
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы