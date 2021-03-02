Греков поручил изучить химический состав снега, который вывозят на полигоны Уфы

Напомним, ранее жители села Карпово под Уфой пожаловались на сухую снегосвалку, которая существует уже больше трех лет. Во время таяния снега люди обнаруживают биологические отходы: дохлых кошек, собак и розливы нефтепродуктов, которые засоряют землю. По словам эколога Сергея Бурлакова, снег, отобранный на снегосвалках, имеет большое количество таких веществ, как аммоний, хлориды, натрий, калий, железо, марганец, цинк, свинец.