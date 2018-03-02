В Уфе из-за прорыва трубы без воды остались жители нескольких домов

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Авария произошла в Зеленой роще.
2 марта в микрорайоне Зеленая роща произошла коммунальная авария, сообщили в пресс-службе администрации города. Прорвало трубу около дома №23 на улице Степана Кувыкина.
Из-за прорыва жители пяти ближайших домов остались без холодной воды. Сейчас сотрудники коммунальных служб Кировского района устраняют последствия аварии. В ближайшее время холодное водоснабжение будет восстановлено.
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