В Уфе из-за прорыва трубы без воды остались жители нескольких домов

2 марта в микрорайоне Зеленая роща произошла коммунальная авария, сообщили в пресс-службе администрации города. Прорвало трубу около дома №23 на улице Степана Кувыкина.

Из-за прорыва жители пяти ближайших домов остались без холодной воды. Сейчас сотрудники коммунальных служб Кировского района устраняют последствия аварии. В ближайшее время холодное водоснабжение будет восстановлено.