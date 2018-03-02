В Башкирии погода вновь начнет ухудшаться со следующей недели

Ночь на 1 марта была одной из самых морозных, сообщили синоптики Башгидрометцентра.

В северной части Башкирии температура воздуха понижалась до -36°C. Но выходных температура ночью составит -14-20°C, днем -6-11°C. Местами пройдет небольшой снег.