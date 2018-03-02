В Башкирии погода вновь начнет ухудшаться со следующей недели

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Возможны метели и снежные заносы.
Ночь на 1 марта была одной из самых морозных, сообщили синоптики Башгидрометцентра.
В северной части Башкирии температура воздуха понижалась до -36°C. Но выходных температура ночью составит -14-20°C, днем -6-11°C. Местами пройдет небольшой снег.
С 5 марта синоптики предсказывают ухудшение погоды. Возможны метели при усилении ветра и снежные заносы, накат, гололедица.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей