В Уфе в 2021 году откроют 16 дорог стоимостью 856 миллионов рублей

В этом году в столице Башкирии отремонтируют девять участков дороги в рамках нацпроекта БКАД: улицы Ветошникова, Николая Дмитриева, Районная, Армянская, Рабочая, Выгонная, Ухтомского, а также Нагаевское и Алексеевское шоссе. Протяженность полотна составит 19 километров. Радмил Муслимов отметил, что от жителей города не раз поступали обращения по поводу неудовлетворительного состояния этих дорог.