В Уфе в 2021 году откроют 16 дорог стоимостью 856 миллионов рублей

Вице-мэр Уфы Радмил Муслимов на оперативном совещании в администрации рассказал о планах ремонта улично-дорожной сети в 2021 году.

В этом году в столице Башкирии отремонтируют девять участков дороги в рамках нацпроекта БКАД: улицы Ветошникова, Николая Дмитриева, Районная, Армянская, Рабочая, Выгонная, Ухтомского, а также Нагаевское и Алексеевское шоссе. Протяженность полотна составит 19 километров. Радмил Муслимов отметил, что от жителей города не раз поступали обращения по поводу неудовлетворительного состояния этих дорог. В рамках территориального заказа РБ предусмотрен ремонт четырех объектов, общая протяженность которых составит 17 километров: улица Менделеева от улица Сагита Агиша до Энтузиастов, автодорога Черкасы-Покровка, а также улицы Юбилейная и Кислородная. По капремонта бульвар Ибрагимова, бульвар Хадии Давлетшиной и улице Паркова ведутся подготовительные работы. В общей сложности на 2021 год запланирован ввод 16 объектов протяженностью 37,8 километра и стоимостью 856 миллионов рублей.

