В Уфе снова перекроют часть дороги из-за ремонта путепровода

В связи с реконструкцией путепровода в створе улицы Заки Валиди, на участке проспекта Салавата Юлаева в ночное время вводится временное закрытие движения транспорта на въезд и выезд из Уфы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения на дороге будут действовать с 00:00 до 05:00 часов в ближайшие пять дней, то есть со 2 по 6 февраля. Объехать закрытый участок проспекта при движении на въезд в Уфу можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд — поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезд на Бельский мост. Отметим, что городские власти не в первый раз вводят ограничения на дороге из-за ремонта путепровода. Напомним, в начале января перекрыли участок на проспекте Салавата Юлаева из-за ремонтных работ на развязке. Данные мероприятия вызвали возмущение местных жителей, особенно в первый рабочий день, когда город буквально стоял в пробках. 28 января глава Башкирии извинился за неудобства, вызванные реконструкцией. Он отметил, что «это обязательно надо было сделать».

