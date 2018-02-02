На въезде в Уфу установили 83 дорожных знака и 10 щитов

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Еще одной мерой по разгрузке движения на новом Бельском мосту стала организация на нем шестиполосного движения – по три в каждом направлении.
31 января завершилась работа по установке дорожных знаков и информационных щитов на автодороге Уфа-Аэропорт, сообщили в пресс-службе администрации города.
Всего было установлено 83 дорожных знака и десять информационных щитов на подъезде к Уфе. Щиты и знаки предупреждают водителей о необходимости выбрать альтернативные маршруты.
Напомним, с 20 января движение грузового автотранспорта по новому Бельскому мосту в створе проспекта Салавата Юлаева ограничено с 06:00 до 22:00.
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