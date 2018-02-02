На въезде в Уфу установили 83 дорожных знака и 10 щитов

Еще одной мерой по разгрузке движения на новом Бельском мосту стала организация на нем шестиполосного движения – по три в каждом направлении.

31 января завершилась работа по установке дорожных знаков и информационных щитов на автодороге Уфа-Аэропорт, сообщили в пресс-службе администрации города. Всего было установлено 83 дорожных знака и десять информационных щитов на подъезде к Уфе. Щиты и знаки предупреждают водителей о необходимости выбрать альтернативные маршруты. Напомним, с 20 января движение грузового автотранспорта по новому Бельскому мосту в створе проспекта Салавата Юлаева ограничено с 06:00 до 22:00.