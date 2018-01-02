Посетителей крупного торгового центра срочно эвакуировали в Уфе
Сегодня, 09:58ГородРустэм БашкирцевФото: yakutsk.bezformata.ru
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В первый день нового года в Уфе эвакуировали людей из гипермаркета «Лента» на улице Ибрагимова.
Как сообщает ИА "Башинформ", неизвестный попросил одного из покупателей посторожить его вещи, после чего пропал. Бдительный горожанин сообщил о произошедшем охране магазина. За этим последовала массовая эвакуация посетителей комплекса.
На место ЧП прибыла оперативная группа, - говорится в сообщении.
Напомним, с осени сообщения о массовых эвакуациях из торговых центров Уфе появляются регулярно.
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