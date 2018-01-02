Посетителей крупного торгового центра срочно эвакуировали в Уфе

В первый день нового года в Уфе эвакуировали людей из гипермаркета «Лента» на улице Ибрагимова.

Как сообщает ИА "Башинформ", неизвестный попросил одного из покупателей посторожить его вещи, после чего пропал. Бдительный горожанин сообщил о произошедшем охране магазина. За этим последовала массовая эвакуация посетителей комплекса.

На место ЧП прибыла оперативная группа, - говорится в сообщении.