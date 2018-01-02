В Новый год жители Уфы потратили меньше воды чем обычно
Сегодня, 11:32ГородРустэм БашкирцевФото: ufacity.info
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
"Уфаводоканал" в этом году не зафиксировал привычного пика водопотребления накануне Нового года. Специалисты объясняют это тем, что праздник пришелся на воскресенье, и горожане успели подготовиться к нему заранее.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, 31 декабря объем водопотребления в городе возрастает до 400 тысяч кубометров и даже больше. При среднесуточном потреблении воды в пределах 350 тысяч кубических метров.
Однако в этом году пик водопотребления оказался «сглажен» в силу объективных причин, - говорится в сообщении мэрии. - Дело в том, что предновогодний день пришелся на воскресенье, и у горожан было два выходных дня, чтобы заблаговременно подготовится к празднику.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей