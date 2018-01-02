В Новый год жители Уфы потратили меньше воды чем обычно

"Уфаводоканал" в этом году не зафиксировал привычного пика водопотребления накануне Нового года. Специалисты объясняют это тем, что праздник пришелся на воскресенье, и горожане успели подготовиться к нему заранее.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, 31 декабря объем водопотребления в городе возрастает до 400 тысяч кубометров и даже больше. При среднесуточном потреблении воды в пределах 350 тысяч кубических метров.