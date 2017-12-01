Задержаны злоумышленники, укравшие 75 ливневок у Конгресс-холла в Уфе

Администрация города сообщила, что задержаны вандалы, похитившие ливневые решетки между Башгосуниверситетом и Конгресс-холлом. Общая сумма нанесенного ими ущерба составляет более 420 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, вандалы были задержаны вчера вечером, 30 ноября, полицией при содействии работников "Горзеленхоза".