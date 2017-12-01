Задержаны злоумышленники, укравшие 75 ливневок у Конгресс-холла в Уфе
Сегодня, 18:34ГородНаталья КузнецоваФото: ufacity.info
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Администрация города сообщила, что задержаны вандалы, похитившие ливневые решетки между Башгосуниверситетом и Конгресс-холлом. Общая сумма нанесенного ими ущерба составляет более 420 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба мэрии, вандалы были задержаны вчера вечером, 30 ноября, полицией при содействии работников "Горзеленхоза".
- Все материалы и свидетельства по факту кражи решеток вместе с соответствующим заявлением были переданы в правоохранительные органы, - говорится в сообщении. - Ведутся следственные действия.
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