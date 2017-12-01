Расширению дороги у Центрального рынка в Уфе помешал коммерческий интерес

Коммерсанты, занявшие в центре города землю под торговые киоски и сдающие их в аренду, обвинили городские власти в воспрепятствовании их предпринимательской деятельности.

В Уфе следственный комитет возбудил уголовное дело против неустановленных должностных лиц администрации Советского района Уфы о незаконном воспрепятствовании предпринимательской деятельности и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует из материалов дела, поводом для разбирательства послужила ситуация вокруг хорошо известных многим уфимцам и гостям башкирской столицы торговых киосков, установленных на автобусной остановке в самом начале улицы 50-летия Октября - возле Центрального рынка. Владельцем данных киосков с 2013 года является компания «ПрофСтандарт», которая стала сдавать эти помещения в аренду различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При этом сам участок земли оставался муниципальной собственностью. Когда администрация города начала масштабную реконструкцию проезжей части на центральных улицах города, чтобы обустроить дополнительные полосы движения для транспорта, неожиданно камнем преткновения стал именно этот пятачок земли, занятый остановочными павильонами.

- В этом месте часто возникают пробки, автобусы стоят в очереди к остановке, за ними скапливаются другие автомобили, газуют, - рассказали Медиакорсети жильцы окрестных домов. – Расширение проезжей части, конечно, помогло бы исправить ситуацию.

Первоначально мэрия, будучи собственником земли, предложила выкупить у компании «ПрофСтандарт» вышеупомянутые павильоны, рассчитывая снести их в дальнейшем и провести расширение проезжей части. Проведенная оценка определила стоимость павильонов в 7 млн 900 тысяч рублей.

Однако не тут-то было. Компания «ПрофСтандарт» не согласилась с такой постановкой вопроса и не захотела терять доходное место. По неофициальной информации, стоимость аренды киосков на остановке «Центральный рынок» в этом месте достигает 600 тысяч рублей в месяц.

Компания «ПрофСтандарт» попыталась через Арбитражный суд опротестовать постановления мэрии об изъятии (с выкупом) для муниципальных нужд вышеупомянутых торговых киосков. Однако суд, не найдя нарушений закона в действиях мэрии, в иске «ПрофСтандарту» отказал.

С этого момента потянулись судебные тяжбы. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы обратилось в Арбитражный суд с требованием прекратить право собственности ООО «ПрофСтандарт» на данные павильоны, все еще не отказываясь выплатить 7 млн 900 тысяч рублей из городского бюджета, а также о признании права собственности на них за городом и расторжении договоров аренды нежилых помещений.

Видимо, чувствуя, что ситуация сложилась не в их пользу и освободить территорию все же придется, коммерсанты решили пойти «ва-банк» и попросили суд назначить новую судебную оценочную экспертизу, посчитав предложенные мэрией 7 млн 900 тысяч рублей недостаточной суммой выкупа.

- В процессе рассмотрения данного дела администрацией было выявлено важное обстоятельство, скрываемое представителями ООО «ПрофСтандарт»: как оказалось, спорные объекты были возведены на данном участке земли самовольно, вопреки нормам закона. В связи с этим администрация Советского района Уфы, как территориальный орган администрации города, обратилась в Арбитражный суд с требованием признать строения, принадлежащие компании «ПрофСтандарт», самовольными постройками и обязать ответчика снести их за свой счет, - пояснила Медиакорсети начальник юридического отдела администрации Советского района Уфы Диана Закирова. – В иске также содержится просьба к суду в случае неисполнения компанией «ПрофСтандарт» обязанностей по сносу киосков предоставить муниципалитету право сделать это.

По мнению Дианы Закировой, после этого и появилось заявление руководства ООО «ПрофСтандарт» в прокуратуру о незаконном воспрепятствовании предпринимательской деятельности и злоупотреблениях чиновников. Поводом для их обращения стал прецедент, когда в мае прошлого года в данных киосках на время отключалось электроснабжение. Представители «ПрофСтандарта» сделали из этого события вывод, что таким способом городские власти пытались принудить их освободить помещения. По их словам, в результате отключения электричества они понесли ущерб в 200 тысяч рублей.

Прояснить ситуацию помогло поступившее в адрес нашей редакции обращение от жильцов дома №3 по улице 50-летия Октября. Это тот самый дом, окна которого выходят прямиком на остановку с торговыми павильонами. Председатель совета жильцов данного дома Надежда Соловьева сообщила, что новость о вышеупомянутом уголовном деле, опубликованная многими СМИ, жильцов дома поразила.

- Мы, жильцы дома, возмущены тем, что когда мы сами многократно обращались в правоохранительные органы с жалобой на незаконную прокладку кабелей через наш дом, незаконно установленный электрический шкаф и опоры на фасаде нашего дома, но в ответ получали одни отписки. В киосках и возле них, прямо на асфальте, идет торговля продуктами без соблюдения санитарных норм, все проверяющие органы закрывают на это глаза. А стоило обратиться за защитой коммерсантам, которых якобы обидели, отключив электричество, так сразу же было заведено уголовное дело! – выразила свое негодование Надежда Николаевна в разговоре с корреспондентом Медиакорсети. – Почему нас, жильцов, никто не слышит? Ведь эти киоски, оставшиеся еще с советских времен, портят весь вид в центре города! Возле них постоянно собираются бомжи, на скамейках спят пьяницы, справляют прямо там же нужду.

Надежда Николаевна ничуть не приукрасила ситуацию. Все, кто когда-либо оказывался на этой остановке, имели возможность воочию наблюдать описанную жильцами соседнего дома картину. Сдавая в аренду помещения, коммерсанты не особо заботились о поддержании порядка на прилегающей территории. Но как только возникли перебои с электроснабжением, тут же усмотрели в происшедшем злую волю городских властей. Между тем, по мнению местных жителей, причинять вред коммерсантам никто из чиновников не собирался.

- Дело в том, что эти коммерсанты, когда проводили электричество к себе, установили электроопору прямо у нас во дворе в нарушение всех существующих правил, создав реальную угрозу для людей, - рассказала Надежда Соловьева. – Мы написали жалобу, после которой приехали городские службы, снесли опору, а электроснабжение к киоскам было проведено другим способом. Если бы они сразу сделали так, как нужно, а не пренебрегали интересами других людей, никто бы им электричество отключать не стал.

Казалось бы, в данном случае все очевидно. Однако слов простых горожан, судя по всему, оказалось недостаточно, чтобы убедиться в отсутствии чьего-либо злого умысла при отключении света в киосках. В итоге появилось уголовное дело о воспрепятствовании ведению бизнеса.

- Подавая заявление в прокуратуру, компания «ПрофСтандарт» не упомянула о доказанном в суде факте незаконного использования ею части муниципального земельного участка без документов и оплаты, за что Арбитражный суд уже принял решение обязать ООО «ПрофСтандарт» выплатить 1 млн 27 тысяч рублей, - уточнила Диана Закирова.

Не исключено, что коммерсанты рассчитывали на то, что наличие данного уголовного дела и проведение расследования по нему могут стать препятствием при вынесении в Арбитражном суде судебных решений по искам администрации района и города к ООО «ПрофСтандарт», в которых речь идет о прекращении их права собственности на данные нежилые помещения, расположенные на остановке «Центральный рынок».

- Мы считаем, что представители ООО «ПрофСтандарт» заблуждаются на этот счет, - поделилась мнением Диана Закирова. – Мы не сомневаемся, что правоохранительные органы разберутся во всем должным образом и обратят внимание на злоупотребления компанией «ПрофСтандарт», допущенные при осуществлении ею своей коммерческой деятельности, а также при подаче обращений.

Как стало известно Медиакорсети, в распоряжении ООО «ПрофСтандарт» практически по всей Уфе имеется еще несколько десятков подобных нежилых помещений, расположенных на остановках «Спортивная», «Конди», «Школа МВД» и в иных людных местах, они сдаются в аренду и приносят стабильную прибыль. Предприниматели, представляющие себя в качестве жертв произвола мэрии, лукавят хотя бы потому, что они умалчивают о том, что городские власти готовы были выкупить данные помещения по их рыночной стоимости. В том, что мэрия реально заплатит эти средства, сомнений не возникает, если вспомнить, что не так давно за многомиллионную сумму был выкуплен для муниципальных нужд дом, мешавший проложить дорогу к Затонскому мосту.

Оставим на совести предпринимателей истинные причины их поступков, по их заявлению о самоуправстве городских властей ведется следствие, которое должно расставить все точки над «i». Более примечательным и многое проясняющим в данном случае кажется еще одно обстоятельство, которое обнаружилось случайно в процессе подготовки этого материала. Оказалось, что павильоны на остановке «Центральный рынок» - далеко не единственный объект, который имеет отношение к компании «ПрофСтандарт» и при этом доставляет реальные проблемы горожанам.

Так, в редакцию Медиакорсети обратились жильцы дома №47 по улице 50-летия СССР, совсем с другого конца города. По их словам, в непосредственной близости от их дома в августе 2014 года началось строительство магазина с подземным паркингом, которое должно было завершиться еще в декабре 2015 года, то есть еще два года назад. Однако, похоже, стройка превратилась в безнадежный долгострой. Заказчиком строительства оказался индивидуальный предприниматель Рауль Шарифуллин, который одновременно возглавляет и то самое ООО «ПрофСтандарт». По какой причине притормозилось строительство в этом месте, сказать сложно.

Тем временем, по словам жильцов дома №47, позвонивших в нашу редакцию, из-за этого долгостроя оказался перекрыт въезд во двор. Жалобы жильцов в контролирующие органы результата пока не дали.

- С большим трудом туда добираются такси и машины скорой помощи, им приходится петлять по дворам или заезжать во двор через бордюры, нарушая правила. И благо, если бы стройка шла, и жильцов просто попросили бы подождать. Но в том-то и дело, что стройплощадка поросла бурьяном и конца-края этому не видно. Каждый раз, заезжая во двор, вспоминаем предпринимателя Шарифуллина разными словами, - рассказал жилец дома, обратившийся в нашу редакцию.

Получить оперативный комментарий у предпринимателя Рауля Шарифуллина или других представителей ООО «ПрофСтандарт» на момент публикации не удалось.