Башгидромет: начало зимы в Башкирии будет бесснежным

Небольшой снег выпадет в воскресенье, 3 декабря.

В Башгидромете сообщили, что начало календарной зимы на этой неделе будет бесснежным. Дело в том, что погоду на Южном Урале будет определять западная периферия мощного азиатского антициклона, поэтому существенных осадков в конце недели по республике не ожидается. Небольшой снег пройдет лишь 3 декабря в отдельных районах республики.

Синоптики отметили, что на 30 ноября нежный покров высотой 1-7 см наблюдается на 50-60% территории. Также поздно снежный покров устанавливался в 2005 году – 9-10 декабря, в 2008 году – 13-14 декабря.

Как сообщили в Башгидромете, в начале следующей недели осадков не ожидается, увеличения снежного покрова не ожидается.

2 декабря день пройдет без осадков. Ветер будет южным, юго-западным умеренными. Температура воздуха ночью составит -4-9°C, а днем поднимется до -1°C.

3 декабря в республике ожидается небольшой снег. Синоптики предсказывают температуру воздуха ночью -4-9°C, а местами до -14-19°C. Днем температура воздуха составит -1-6°C.