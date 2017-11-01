Башкирия вошла в десятку «счастливых» регионов

При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний конкретного региона в контексте «счастье» от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте.

«Медиалогия» опубликовала рейтинг регионов России по упоминаемости в социальных медиа в контексте «счастье». Исследование проводилось в октябре 2017 года. Было проанализировано более милиона сообщений в соцсетях.