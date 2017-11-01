Башкирия вошла в десятку «счастливых» регионов

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При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний конкретного региона в контексте «счастье» от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте.
«Медиалогия» опубликовала рейтинг регионов России по упоминаемости в социальных медиа в контексте «счастье». Исследование проводилось в октябре 2017 года. Было проанализировано более милиона сообщений в соцсетях.
Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Крым. Башкирия заняла в этом рейтинге почетное десятое место. Частота упоминания «счастья» в республике составила 1,67 процентов. В прошлом месяце результат был таким же.
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