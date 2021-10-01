В Уфе из-за ремонта дороги будет частично перекрыта дорога возле остановки «Школьная»

Напомним, что ремонт моста в августе обещали закончить к этой же дате – 20 октября 2021 года В августе в мэрии сообщали, что третий мост через реку Белую в Уфе будет полностью открыт 20 октября, сообщили в мэрии. Тогда начальник отдела капстроительства Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации (УСРДИС) городского округа Евгений Кулешов сегодня, 11 августа, работы ведутся согласно запланированному сроку.