В Уфе из-за ремонта дороги будет частично перекрыта дорога возле остановки «Школьная»

В Уфе из-за ремонта дороги будет частично перекрыта дорога возле остановки «Школьная»
В Уфе из-за ремонта дороги будет частично перекрыта дорога возле остановки «Школьная»
Вчера, 19:15ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Важное предупреждение опубликовала администрация Уфы.

Таким образом въездные ворота Уфы лишатся одной полосы движения транспорта и даже пешеходного тротуара от самого старого моста через реку Белая (1956 года постройки) до остановки «Школьная». Они будут закрыты вплоть до 20 октября.

Фото:Пресс-служба администрации Уфы

В администрации пояснили с чем связано ограничение – ведется строительство проезжей части к новому мосту-вставке. И конечно же принесли уфимцам и гостям столицы извинения за возможные неудобства.

Напомним, что ремонт моста в августе обещали закончить к этой же дате – 20 октября 2021 года В августе в мэрии сообщали, что третий мост через реку Белую в Уфе будет полностью открыт 20 октября, сообщили в мэрии. Тогда начальник отдела капстроительства Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации (УСРДИС) городского округа Евгений Кулешов сегодня, 11 августа, работы ведутся согласно запланированному сроку.

Но стоит отметить и то, что хотя движение по новому мосту и планируется открыть уже к концу октября, доделывать его будут еще как минимум первую половину ноября, ведь некоторые виды работ возможно осуществить только после запуска движения.

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