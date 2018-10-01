В Уфе пройдет благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных»

Фестиваль, в котором примут участие 8 команд, состоится 3 октября в уфимском «Мьюзик-холле». Среди команд заявлены Виа Чаппа, Лу фон Шаломе, Асачи, Золото Сив, 25 кадр и другие.

Всех желающих приглашают прийти на концерт с любым кормом, ошейниками, игрушками, поводками и т. д. для спасенных животных из приютов города.

- Мы призываем всех относиться к животным с любовью и уважением и приглашаем вас принять участие в этом фестивале. Для этого нужно просто прийти на концерт и поддержать, - рассказал музыкант Илья Тавлияров, лидер Виа Чаппы, в своем видеообращении.