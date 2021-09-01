В Уфе зафиксировали очередное превышение ПДК вредных веществ в воздухе

В Уфе зафиксировали очередное превышение ПДК вредных веществ в воздухе
В Уфе зафиксировали очередное превышение ПДК вредных веществ в воздухе
Вчера, 15:30ГородЭлина Сайфранова
На этот раз зафиксировали превышение ПДК сероводорода более чем в 3 раза, а также аммиака в 1,7 раз

По данным Башгидрометцентра, 30 августа в 7:00 пункт наблюдения за загрязнением окружающей среды выявил превышение сероводорода на уровне 3,4 ПДК. Известно, что других вредных веществ в воздухе обнаружено не было.

Похожие данные опубликовали и Минэкологии Башкирии. Так, с семи утра 31 августа до того же времени 1 сентября на станции контроля в парке «Кашкадан» было зафиксировано превышение 1,6 ПДК аммиака.

Напомним, ранее в ведомстве сообщали о превышение по аммиаку в 1,7 ПДК на станции «Кашкадан» в период с 07:00 29 августа по 07:00 30 августа. Однако уже днем 30 августа вредных веществ в воздухе обнаружено не было.

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