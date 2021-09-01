В Уфе временно закроют парковки возле Конгресс-холла «Торатау» и Башдрамтеатра

Парковка будет недоступна в этот день напротив Конгресс-холла «Торатау» с 6:00 до 18:00 часов. Также горожане не смогут парковать свои машины возле Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури с 8:00 до 18:00 часов.