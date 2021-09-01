В Уфе временно закроют парковки возле Конгресс-холла «Торатау» и Башдрамтеатра

В Уфе на день закроют две автомобильные парковки. Ограничения будут действовать 3 сентября, предупредила городская мэрия.
Парковка будет недоступна в этот день напротив Конгресс-холла «Торатау» с 6:00 до 18:00 часов. Также горожане не смогут парковать свои машины возле Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури с 8:00 до 18:00 часов.
Стоянки будут закрыты из-за празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности и шествия первоклассников.
Напомним, сейчас также действуют ограничения движения в микрорайоне Затон. До 4 октября перекрыт участок от улицы Искужина и до поворота к дому №40 по улице Тальковая. Там проводится ремонт дороги.