В Уфе техническое открытие улицы Комсомольской переносится на 15 сентября

Напомним, что на июльском оперативном совещании в мэрии, начальник Управления по строительству и ремонту дорог Константин Паппе заверил уфимцев, что Комсомольскую откроют к 1 сентября, также планировалось завершение работ по устройству тротуаров около общеобразовательных и медицинских учреждений. Однако, не вышло. За все время строительства дороги жители ближайших домов повидали многое и отключение отопление в феврале, и осеннюю грязь по колено. То как выглядела улица за неделю до предполагаемого открытия можно узнать из нашего материала «Три года ада. Что происходит на улице Комсомольской в Уфе за неделю до конца ремонта».