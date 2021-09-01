В Уфе техническое открытие улицы Комсомольской переносится на 15 сентября

Стало известно, что открытие Комсомольской переносится на 15 сентября. Mkset связался с администрацией города для уточнения ситуации. Так, нам сообщили, что открытие переносятся в связи с тем, что во время строительных работ под дорожным полотном были обнаружены высоковольтные кабели, местонахождение которых изначально предполагалось под тротуаром. Теперь же в план работ вносятся очередные правки.
— Строители прилагают все усилия для завершения работ. Дорога практически строится заново, все подземные коммуникации — меняются. Строятся также ливневые канализации на всем участке, - сообщили в мэрии.
Однако, есть и радостные новости. По словам администрации, сегодня должно состояться открытие технического проезда по улице 8 марта на участке от Айской и до бульвара Хади Давлетшиной.
Напомним, что на июльском оперативном совещании в мэрии, начальник Управления по строительству и ремонту дорог Константин Паппе заверил уфимцев, что Комсомольскую откроют к 1 сентября, также планировалось завершение работ по устройству тротуаров около общеобразовательных и медицинских учреждений. Однако, не вышло. За все время строительства дороги жители ближайших домов повидали многое и отключение отопление в феврале, и осеннюю грязь по колено. То как выглядела улица за неделю до предполагаемого открытия можно узнать из нашего материала «Три года ада. Что происходит на улице Комсомольской в Уфе за неделю до конца ремонта».