В Уфе техническое открытие улицы Комсомольской переносится на 15 сентября

В Уфе техническое открытие улицы Комсомольской переносится на 15 сентября
В Уфе техническое открытие улицы Комсомольской переносится на 15 сентября
Вчера, 12:35ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Причина — не учтенные ранее высоковольтные кабели.

Стало известно, что открытие Комсомольской переносится на 15 сентября. Mkset связался с администрацией города для уточнения ситуации. Так, нам сообщили, что открытие переносятся в связи с тем, что во время строительных работ под дорожным полотном были обнаружены высоковольтные кабели, местонахождение которых изначально предполагалось под тротуаром. Теперь же в план работ вносятся очередные правки.

— Строители прилагают все усилия для завершения работ. Дорога практически строится заново, все подземные коммуникации — меняются. Строятся также ливневые канализации на всем участке, - сообщили в мэрии.

Однако, есть и радостные новости. По словам администрации, сегодня должно состояться открытие технического проезда по улице 8 марта на участке от Айской и до бульвара Хади Давлетшиной.

Напомним, что на июльском оперативном совещании в мэрии, начальник Управления по строительству и ремонту дорог Константин Паппе заверил уфимцев, что Комсомольскую откроют к 1 сентября, также планировалось завершение работ по устройству тротуаров около общеобразовательных и медицинских учреждений. Однако, не вышло. За все время строительства дороги жители ближайших домов повидали многое и отключение отопление в феврале, и осеннюю грязь по колено. То как выглядела улица за неделю до предполагаемого открытия можно узнать из нашего материала «Три года ада. Что происходит на улице Комсомольской в Уфе за неделю до конца ремонта».

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