В Уфе проектировку кладбища «Северное-2» планируют сделать за 3,4 миллиона рублей

Стало известно о проектировании нового кладбища «Северное-2», которое будет находиться на территории Орджоникидзевского района в поселке Максимовка. По данным сайта госзакупок, для реализации проекта, власти Уфы выделили 3,4 миллиона рублей. Так, в задачи проектировщика будет входить формирование границ кладбища, учитывая параметры жилых застроек, дорог и проездов, а также планирование проезда по самому кладбищу.