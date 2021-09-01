В Уфе проектировку кладбища «Северное-2» планируют сделать за 3,4 миллиона рублей

Стало известно о проектировании нового кладбища «Северное-2», которое будет находиться на территории Орджоникидзевского района в поселке Максимовка. По данным сайта госзакупок, для реализации проекта, власти Уфы выделили 3,4 миллиона рублей. Так, в задачи проектировщика будет входить формирование границ кладбища, учитывая параметры жилых застроек, дорог и проездов, а также планирование проезда по самому кладбищу.
Известно, что для проектирования объекта выделили три участка общей площадью 76 га. Так, на территории должны появиться раздевалки, туалеты, комнаты отдыха, административные здания, автостоянка, остановки общественного транспорта и складские помещения.