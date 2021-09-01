В Уфе будут строить как минимум 7 новых объектов к 450-летию города

Андрей Назаров на рабочем совещании поручил оргкомитету составить списки мероприятий для подготовки к 450-летию столицы Башкирии. В данный список необходимо включить как реконструкцию уже существующих объектов, так и строительство новых.
Так, в результате совещания были выбраны первые 10 объектов, среди которых 7 — будущие проекты, такие как Евразийская библиотека, Депозитарий и музей археологии на территории городища «Уфа-II», Международный Центр спортивной борьбы, школа в «Глумино-2» на 2 220 мест, здание госпиталя ветеранов войны, пешеходный путепровод через проспект Салавата Юлаева в завершении улицы Коммунистической, а также строительство продолжения проспекта Салавата Юлаева.
Отметим, что реконструировать планируется Русский драмтеатр, арочный мост через реку Белую и исторический центр Уфы.
Напомним, что ранее глава Башкирии говорил, что уфимцы также должны принимать участие в подготовке к 450-летию города. Проработать механизмы, которые бы помогли властям понять, чего же на самом деле нужно горожанам, поручено было Александру Сидякину еще 23 августа. Так, сам 450 День рождения Уфы будет отмечаться в 2024 году, и к этому времени власти планируют благоустроить территории и, что самое главное, дорогие читали, отремонтировать дороги. Всем сердцем верим, что в этот раз все дороги будут открыты точно в срок.