В Уфе будут строить как минимум 7 новых объектов к 450-летию города

Напомним, что ранее глава Башкирии говорил, что уфимцы также должны принимать участие в подготовке к 450-летию города. Проработать механизмы, которые бы помогли властям понять, чего же на самом деле нужно горожанам, поручено было Александру Сидякину еще 23 августа. Так, сам 450 День рождения Уфы будет отмечаться в 2024 году, и к этому времени власти планируют благоустроить территории и, что самое главное, дорогие читали, отремонтировать дороги. Всем сердцем верим, что в этот раз все дороги будут открыты точно в срок.