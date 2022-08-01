Власти объяснили, почему трамваи и троллейбусы в Уфе продолжили работать 1 августа

Троллейбусное и трамвайное движение в Уфе в очередной раз оказалось под угрозой срыва, на этот раз из-за отключения электричества, но электротранспорт вышел на линию 1 августа.

«Страшилки» о том, что обанкротившийся МУЭТ приведет к тому, что по Уфе прекратят ходить троллейбусы и трамваи, звучат уже не первый и во второй раз. Отчасти они небезосновательны, ведь за все, включая электричество, которым «питается» и трамвай и троллейбус, надо платить. Как раз таки с этим и возникли проблемы. ЭСКБ — Энергетическая сбытовая компания Башкортостана еще несколько недель назад узнала о том, что город больше не будет платить. Но платить будет УИТ — Управление инфраструктурой транспорта, но и для этого надо заключить новый договор. Многие, в том числе и известный блогер Владимир Кобзев, весьма подробно и главное очень понятно освещающий тему с проблемами электротранспорта Уфы, писали о том, что разорвать договор — дело нехитрое, а вот заключить новый может быть если и не проблематично, то по крайней мере «энергозатратно», да и времени может занять какое-то количество. Кто будет платить за электричество поставленное трамваям и троллейбусам за тот промежуток времени, пока не будет заключен новый договор большой вопрос, хотя и ответ на него находится на поверхности, неучтенное в договоре электричество будет списано как «потери». Однако сегодня 1 августа трамваи и троллейбусы в Уфе вышли на линию и повезли, вполне вероятно, ничего не подозревающих пассажиров. Так что электричество у города на электротранспорт нашлось. В мэрии же Mkset пояснили, что учитывая учетную политику сетевых организаций, а также переход на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам посредством заключения муниципальных контрактов, с августа 2022 года эксплуатирующая городской электротранспорт организация перейдет на прямые расчеты с сетевой организацией. Данный процесс никак не отразится на работе электротранспорта. Городские трамваи и троллейбусы будут работать в штатном режиме, жителям не стоит переживать.пресс-служба мэрии Уфы Однако пока трамваи и троллейбусы продолжают свое движение ситуация с МУЭТ также движется, но куда — предугадать становится все сложнее, учитывая то, что не так давно, в середине июля Арбитражный суд Башкирии отстранил Данила Рыбалко от управления банкротным МУЭТ.

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