Два перекрестка в центре Уфы перекроют в ближайшие два дня

Однако это не точно, ведь перекрывать их будут для нанесения разметки, а это возможно лишь при сухой погоде, уточнили в мэрии Уфы 1 августа.

Сегодня 1 августа ночью на двух участках улиц в самом центре Уфы запланировано нанесение дорожной разметки. Именно для этого дорожники перекроют два перекрестка по улице Заки Валиди, а именно на пересечении данной улицы с улицами Карла Маркса и Пушкина, но не одновременно. Если погода будет благоволить, то сегодня 1 августа в 23 часа и до 3 часов ночи 2 августа закроется перекресток Заки Валиди и Карла Маркса. Перекресток Карла Маркса и Пушкина при подобающей погоде закроют всего на три часа — с 3 до 6 часов утра 2 августа.

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