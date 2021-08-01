Как выглядит развязка на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Валиди в Уфе

Как выглядит развязка на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Валиди в Уфе
Как выглядит развязка на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Валиди в Уфе
Вчера, 10:31ГородИрина ДеревянчукФото: Администрация Уфы
Стало известно как выглядит путепровод, движение по которому планируется открыть уже 1 сентября.

Реконструкцию, начатую 8 января 2021 года планируют завершить через 2 недели, 15 августа 2021 года, такие сроки называют в администрации Уфы.

Об этом 29 июня на оперативке в мэрии Уфы заявил начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе. По его словам на данный момент завершен большой цикл работы по переустройству водопровода под проспектом Салавата Юлаева и проезжей частью улицы Воровского.

Фото:Администрация Уфы

Паппе также доложил, что запустить движение по путепроводу и демонтировать светофор на проспекте Салавата Юлаева будет возможно уже 15 августа. После демонтажа рабочие приступят к реконструкции съездов транспортной развязки.

Открыть движение по путепроводу в Уфе планируют 1 сентября 2021 года, об этом заявлял премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

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