Жителей Уфы приглашают бесплатно понаблюдать за солнцем через уникальный телескоп

Жителей Уфы приглашают бесплатно понаблюдать за солнцем через уникальный телескоп
Жителей Уфы приглашают бесплатно понаблюдать за солнцем через уникальный телескоп
Сегодня, 13:17ГородАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О двухдневной акции, в ходе которой уфимцы и гости башкирской столицы смогут понаблюдать за светилом, сообщает Уфимский городской планетарий

В течение двух первых июльских дней уфимцы смогут бесплатно понаблюдать за солнцем через телескоп. Об этом сообщает Уфимский городской планетарий.

Сообщается, что понаблюдать за светилом уфимцы смогут через специальный телескоп Coronado SolarMax II 90, в устройстве которого предусмотрена уникальная система фильтрации. Акция пройдет первого и второго июля при условии ясной погоды.

Так, 1 июля понаблюдать за солнцем можно будет с 12:00 до 14:00 на Набережной реки Белой. В свою очередь, интересными фактами с посетителями поделится лектор планетария Филипп Терехов.

2 июля уфимцев приглашают понаблюдать за солнцем с 11:00 до 13:00 на площадке перед планетарием, расположенном по адресу проспект Октября 79/2.

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