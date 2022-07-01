Жителей Уфы приглашают бесплатно понаблюдать за солнцем через уникальный телескоп

В течение двух первых июльских дней уфимцы смогут бесплатно понаблюдать за солнцем через телескоп. Об этом сообщает Уфимский городской планетарий.
Сообщается, что понаблюдать за светилом уфимцы смогут через специальный телескоп Coronado SolarMax II 90, в устройстве которого предусмотрена уникальная система фильтрации. Акция пройдет первого и второго июля при условии ясной погоды.
Так, 1 июля понаблюдать за солнцем можно будет с 12:00 до 14:00 на Набережной реки Белой. В свою очередь, интересными фактами с посетителями поделится лектор планетария Филипп Терехов.
2 июля уфимцев приглашают понаблюдать за солнцем с 11:00 до 13:00 на площадке перед планетарием, расположенном по адресу проспект Октября 79/2.