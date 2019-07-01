В Уфе пройдет седьмой этап турнира конного спорта

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6 июля в 12:00 на «Акбузате» пройдет седьмой этап турнира конного спорта, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
В турнире примут участие Аургазинский, Бижбулякский, Благоварский, Мечетлинский и Шаранский районы.
Организаторы обещают не только спортивный праздник, но и настоящий телепроект, который задуман для сохранения национальных традиций и поддержки конного спорта в республике. О его подробностях не сообщается.
Вход на мероприятие свободный.
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