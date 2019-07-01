В Уфе начала работать транспортная карта «Алга», проект которой оценили в 700 млн
1 июля, 10:56ГородЗлата ЗуковичФото: vk.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вскоре на эту карту переведут всех владельцев других транспортных карт.
Сегодня, 1 июля, уже можно расплатиться «единой» транспортной картой «Алга».
Напомним, эта карта начала продаваться с 24 июня за 50 рублей. Стоит отметить, что единой транспортной картой можно пользоваться только на маршрутах городского общественного транспорта и пригородного сообщения с транспортными терминалами. Обо всех видах транспорта речь не идет. Например, вы не сможете ею воспользоваться в автобусах Газель и ПАЗ.
Согласно сведениям «Башмедиа», проект единой транспортной карты «Алга» оценен в 700 млн рублей. В планах чиновников - выйти на самоокупаемость проекта уже на третий год. Прибыль оценена примерно в 10 млн рублей. Возвращать вложения оператор намерен через отчисления перевозчиков, которые составят 4,5% от выручки.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей