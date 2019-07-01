В Уфе начала работать транспортная карта «Алга», проект которой оценили в 700 млн

Напомним, эта карта начала продаваться с 24 июня за 50 рублей. Стоит отметить, что единой транспортной картой можно пользоваться только на маршрутах городского общественного транспорта и пригородного сообщения с транспортными терминалами. Обо всех видах транспорта речь не идет. Например, вы не сможете ею воспользоваться в автобусах Газель и ПАЗ.