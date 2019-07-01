В Уфе на ремонт Башдрамтеатра уйдет почти полмиллиарда рублей
1 июля, 16:26ГородЗлата ЗуковичФото: http://bashdram.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Завершить капремонт планируют в ноябре 2019 года.
Объявлен аукцион на капитальный ремонт республиканского академического театра драмы имени Мажита Гафури, сообщили на портале госзакупок.
Стоимость госконтракта составляет 441,8 млн рублей. Средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан».
Заявки принимаются до 17 июля, аукцион пройдет 26 июля.
Основная часть работ связана с монтажом постановочного освещения и звукового оборудования большого и малого залов. Завершить капремонт необходимо в ноябре 2019 года.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей