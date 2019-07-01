В Уфе на ремонт Башдрамтеатра уйдет почти полмиллиарда рублей

Объявлен аукцион на капитальный ремонт республиканского академического театра драмы имени Мажита Гафури, сообщили на портале госзакупок.

Стоимость госконтракта составляет 441,8 млн рублей. Средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан».

Основная часть работ связана с монтажом постановочного освещения и звукового оборудования большого и малого залов. Завершить капремонт необходимо в ноябре 2019 года.