В Уфе закрыли два магазина Lego

В Уфе закрыли два магазина Lego
В Уфе закрыли два магазина Lego
1 июня, 18:04ГородАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
С сегодняшнего дня магазины сети не работают на территории уфимских торговых центров, сообщают их сотрудники

Магазины популярных конструкторов сети Lego закрылись сегодня в Уфе. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

Так, в в Уфе было два магазина сети, расположенных в ТЦ «Мега» и ТРЦ «Планета». Корреспондент Mkset связался с пресс-службой торговых центров, чтобы получить комментарий по данной ситуации.

В администрации ТЦ «Мега» закрытие магазина подтвердили. В «Планете» информацию о временной приостановке работы магазина Lego также подтвердили, отметив при этом, что арендатор не готовится освобождать площадь в ТРЦ.

Причина, по которой магазины сети временно приостановили работу, остаётся неизвестной. Mkset не удалось оперативно получить комментарии от представителей компании.

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