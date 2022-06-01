Сегодня IKEA открыла в Уфе отдел обмена и возврата товаров

Сегодня IKEA открыла в Уфе отдел обмена и возврата товаров
Сегодня IKEA открыла в Уфе отдел обмена и возврата товаров
1 июня, 14:19ГородИрина ДеревянчукФото: businessmens.ru
Информация об этом появилась на официальном сайте магазина.

Впервые с 4 марта в России снова начали открываться магазины IKEA, которые компания приостановила на неопределенный срок. Но товары шведская компания по прежнему не продает, а из всего гигантского магазина функционирует только отдел, который занимается обменом и возвратом товара.

Работать данный отдел будет со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов будет работать ежедневно с 8:00 до 21:00.

Mkset посетил IKEA в день, который был заявлен как заключительный перед приостановкой работы магазина до 31 мая. Корреспондент издания сделал репортаж с «последнего дня Икеи». Но, как можно заметить, и после 31 мая магазин не открылся, а на официальном сайте значится. что приостановлены продажи «на неопределенный срок».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы