Сегодня IKEA открыла в Уфе отдел обмена и возврата товаров

Mkset посетил IKEA в день, который был заявлен как заключительный перед приостановкой работы магазина до 31 мая. Корреспондент издания сделал репортаж с «последнего дня Икеи». Но, как можно заметить, и после 31 мая магазин не открылся, а на официальном сайте значится. что приостановлены продажи «на неопределенный срок».