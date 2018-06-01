В Уфе ограничат движение по улице Ухтомского

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На месте производства работ будут установлены специальные ограждения, информационные щиты и знаки.
С 31 мая по 4 июня ремонтируется участок тепловых сетей на улице Ухтомского, в связи с чем проезжая часть от перекрестка с улицей Аургазинской до Магистральной будет частично перекрыта, сообщили в пресс-службе администрации города.
Движение общественного транспорта будет осуществляться по улицам Магистральная-М.Джалиля-Аургазинская-Ухтомского и далее по привычному маршруту.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей