Уфимцы смогут бесплатно покрасить свои старые дома в рамках фестиваля

Идея проведения фестиваля с литературным названием принадлежит самарским волонтерам. Своими силами, при поддержке спонсоров неравнодушные граждане приводили в порядок внешний вид старых домов. Среди них, тем не менее, не было объектов культурного наследия.

Горожане занимались покраской и мелкой реставрацией фасадов. До этого у жильцов они спрашивали на это разрешения. В Уфе с инициативой проведения «Том Сойер Феста» выступила «АрхЗащита Уфы».

- Фронт работ на лето-2018 развернется по улице Гоголя, — сообщила активист «Архзащиты Уфы» Кристина Абрамичева ИА Башинформ. - Первым домом предварительно станет дом №24. Всего за лето "последователи" Тома Сойера планируют обновить около десяти домов.