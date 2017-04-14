В Уфе не опубликовали данные о доходах депутатов

Хотя председатель Совета обещал, что они будут опубликованы к концу мая.

Депутаты городского Совета Уфы не опубликовали данные о доходах до конца мая, как это было обещано председателем Совета Валерием Трофимовым. В пресс-службе уфимского горсовета заявили, что декларации будут размещены на официальном сайте позже.

- По решению совета мы должны выложить данные о доходах до 15 июня, в течение 30 дней после предоставления справок, - уточнили в пресс-службе.

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