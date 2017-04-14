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В центре Уфы появятся остановки с зарядками для гаджетов и интернетом
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Весна в БашкирииБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В центре Уфы появятся остановки с зарядками для гаджетов и интернетом
Сегодня, 11:24ГородРазиф АбдуллинФото: ufacity.info
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