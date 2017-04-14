В центре Уфы появятся остановки с зарядками для гаджетов и интернетом
Сегодня, 11:24ГородРазиф АбдуллинФото: ufacity.info
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Первую такую остановку смонтируют у гостиницы «Башкортостан».
Вчера, 31 мая, на остановке общественного транспорта «Гостиница Башкортостан» начали монтаж инновационного павильона. В нем есть USB-порт для зарядки гаджетов, Wi-Fi, освещение и видеонаблюдение.
Такие современные павильоны появятся на улицах исторического центра Уфы в 2017 году, сообщается на официальном сайте администрации Уфы. В планах - внедрение в Уфе новых сервисов, в частности интерактивного табло с картами и схемами, чтобы пассажиры могли оперативно построить свой маршрут.
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