В центре Уфы появятся остановки с зарядками для гаджетов и интернетом

Первую такую остановку смонтируют у гостиницы «Башкортостан».

Вчера, 31 мая, на остановке общественного транспорта «Гостиница Башкортостан» начали монтаж инновационного павильона. В нем есть USB-порт для зарядки гаджетов, Wi-Fi, освещение и видеонаблюдение.

Такие современные павильоны появятся на улицах исторического центра Уфы в 2017 году, сообщается на официальном сайте администрации Уфы. В планах - внедрение в Уфе новых сервисов, в частности интерактивного табло с картами и схемами, чтобы пассажиры могли оперативно построить свой маршрут.