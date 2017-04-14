Уфимский цирк отменил гастроли и ждет ремонта

Сегодня денег на реконструкцию уфимского цирка, деятельность которого временно приостановил Верховный суд Башкирии по иску прокуратуры, пока нет. Об этом Медиакорсети рассказала директор цирка Гузель Туктарова.
- Сегодня денег на реконструкцию нет. Все зависит от федерального бюджета, от республиканского бюджета. У нас своих собственных средств нет,- сказала Гузель Туктарова.
Здание уфимского цирка было построено в 1968 году, после этого его капитальный ремонт не проводился ни разу. Вопросы его реконструкции обсуждаются с 2014 года.
- В 2016 году была подготовлена проектная документация, она прошла экспертизу. На 2017 год запланирован был ремонт здания, сейчас на 2018 год перенесли финансирование, - пояснила Гузель Туктарова.
Изначально стоимость реконструкции оценивалась в 350 млн руб. Потом эта сумма была увеличена до 500, из низ 400 должны были получить из федерального бюджета, 100 млн руб – из республиканского.
Из-за решения суда о приостановлении деятельности цирку пришлось отменить концертную программу «Ласта-рика», которая должна была начаться 10 июня. Всех животных, задействованных в этой программе, отправили на гастроли в Магнитогорск.
В СМИ появилась информация о том, что есть вероятность сокращения штата сотрудников. Как пояснила Медиакорсети директор цирка Гузель Туктарова, такое решение может принять только Росгосцирк.
- Сейчас пока окончательного решения суда нет. Ждем судебную экспертизу. Суд должен вынести решение в начале июня. После этого Росгосцирк решит, как быть с персоналом. Пока никаких изменений нет, - сказала Гузель Туктарова.
Однако сложности с тем, что все помещения опломбированы, есть.
- Отчетности не можем сдавать. Из-за нарушения сроков нам грозят штрафные санкции, - сказала она.
Напомним, что помещения уфимского цирка были опечатаны 18 мая.