Уфимский цирк отменил гастроли и ждет ремонта

Капитальный ремонт цирка запланирован на 2018 год.

Сегодня денег на реконструкцию уфимского цирка, деятельность которого временно приостановил Верховный суд Башкирии по иску прокуратуры, пока нет. Об этом Медиакорсети рассказала директор цирка Гузель Туктарова.

- Сегодня денег на реконструкцию нет. Все зависит от федерального бюджета, от республиканского бюджета. У нас своих собственных средств нет,- сказала Гузель Туктарова.

Здание уфимского цирка было построено в 1968 году, после этого его капитальный ремонт не проводился ни разу. Вопросы его реконструкции обсуждаются с 2014 года.

- В 2016 году была подготовлена проектная документация, она прошла экспертизу. На 2017 год запланирован был ремонт здания, сейчас на 2018 год перенесли финансирование, - пояснила Гузель Туктарова.

Изначально стоимость реконструкции оценивалась в 350 млн руб. Потом эта сумма была увеличена до 500, из низ 400 должны были получить из федерального бюджета, 100 млн руб – из республиканского.

Из-за решения суда о приостановлении деятельности цирку пришлось отменить концертную программу «Ласта-рика», которая должна была начаться 10 июня. Всех животных, задействованных в этой программе, отправили на гастроли в Магнитогорск.

В СМИ появилась информация о том, что есть вероятность сокращения штата сотрудников. Как пояснила Медиакорсети директор цирка Гузель Туктарова, такое решение может принять только Росгосцирк.

- Сейчас пока окончательного решения суда нет. Ждем судебную экспертизу. Суд должен вынести решение в начале июня. После этого Росгосцирк решит, как быть с персоналом. Пока никаких изменений нет, - сказала Гузель Туктарова.

Однако сложности с тем, что все помещения опломбированы, есть.

- Отчетности не можем сдавать. Из-за нарушения сроков нам грозят штрафные санкции, - сказала она.

Напомним, что помещения уфимского цирка были опечатаны 18 мая.

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