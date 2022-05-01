Стало известно кто сменит Томи Ламса на должности главного тренера ХК «Салават Юлаев»

Стало известно кто сменит Томи Ламса на должности главного тренера ХК «Салават Юлаев»
Стало известно кто сменит Томи Ламса на должности главного тренера ХК «Салават Юлаев»
Вчера, 16:35ГородИрина ДеревянчукФото: официальный сайт ХК " Салават Юлаев"
Наставником хоккейного клуба Уфы станет уроженец города Тольятти, хоккеист и тренер Виктор Козлов, сообщили на сайте клуба 1 мая.

Не так давно стало известно о том, что Томи Ламса больше не будет главным тренером уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев». Сегодня стало известно, что главным тренером команды на грядущий сезон станет маститый хоккеист и тренер Виктор Козлов, за плечами которого блестящая карьера игрока и не менее яркая тренерская карьера. Примечательно, что Козлов тренировал не только российские, но и зарубежные хоккейные команды. Нельзя не упомянуть и то, что в тренерском штабе уфимского клуба Козлов состоит уже несколько лет, с 2020 года.

Сам Козлов работу в клубе «Салават Юлаев» назвал большим вызовом, однако подчеркнул новый наставник клуба и свою готовность к данному вызову.

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