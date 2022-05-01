Память погибшего на Украине Арсения Воробьева увековечили в граффити в Уфе

О гибели Арсения Воробьева стало известно еще в конце марта нынешнего года, прощание с ним проходило в стенах филиала вуза. Теперь стены высшего учебного заведения примут и печальную, хоть и торжественную церемонию открытия граффити-мемориала погибшему парню, которое, как сообщает телеграм-канал, состоится после завершения первой половины майских праздников, в первый рабочий день месяца — 5 мая.