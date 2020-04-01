В Уфе на период изоляции на воротах парков повесили замки

Сегодня,1 апреля, на ежедневном брифинге глава администрации Кировского района Уфы Ильвир Нурдавлятов рассказал о том, какие меры безопасности приняты в парках и скверах, которых достаточно много на подведомственной территории.

По его словам, два парка на территории района закрыты в буквальном смысле на замки - это парк имени Салавата Юлаева и парк Аксакова.

Остальные скверы, в которых такой возможности нет, огорожены сигнальными лентами. В случае проникновения на их территорию к нарушителям могут быть применены административные меры наказания.