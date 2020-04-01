В Уфе на период изоляции на воротах парков повесили замки
1 апреля, 14:55ГородТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Об этом сообщили на ежедневном брифинге.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня,1 апреля, на ежедневном брифинге глава администрации Кировского района Уфы Ильвир Нурдавлятов рассказал о том, какие меры безопасности приняты в парках и скверах, которых достаточно много на подведомственной территории.
По его словам, два парка на территории района закрыты в буквальном смысле на замки - это парк имени Салавата Юлаева и парк Аксакова.
Остальные скверы, в которых такой возможности нет, огорожены сигнальными лентами. В случае проникновения на их территорию к нарушителям могут быть применены административные меры наказания.
Напомним, на этой неделе в Башкирии введен режим полной самоизоляции из-за угрозы заражения коронавируса.
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