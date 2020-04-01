В клубном историческом квартале «На Успенской» в Уфе сдан ещё один дом!
ГК «Первый Трест» объявила о сдаче очередного дома в КИК «На Успенской».
Строительные и отделочные работы в литере 3 завершены и секции А и Б «Никольского» дома готовы к заселению, сообщает Башинформ.
- Секции А и Б ждут своих жильцов. И совсем скоро 136 семей получат ключи от своих новых квартир. Уникальные фасады, визуальная эстетика, всё это уже высоко оценили наши дольщики. На сегодняшний день мы активно достраиваем секции В, Г и Д и ведём работы по проектированию уникального благоустройства, которое по достоинству оценят жильцы «Никольского» дома, - рассказал Тимур Гадеев, генеральный директор строительной компании ООО «Первый Трест».
Кроме элегантности архитектуры и уникальности идейного наполнения проекта нужно отметить и высокое качество объекта.
-В строительстве дома применялись только высококачественные и экологически чистые материалы. В местах общественного пользования используется светодиодное освещение. Для отопления и водоснабжения использованы высококачественные комплектующие именитых производителей Италии, Испании и Германии, что гарантирует их бесперебойную работу в течении нескольких десятилетий. Уточнить все интересующие вопросы по приёму квартиры можно по телефону 8 (347) 200-8-200-поделился Тимур Гадеев.
Одного взгляда на сданные дома в КИК «На Успенской» хватит, чтобы понять – специалистам ГК «Первый Трест» с успехом удалось воплотить уникальную концепцию комплекса и воссоздать дух истории. Без преувеличения можно сказать, что КИК «На Успенской» - это жилой комплекс, которого ждали: он открывает новый этап строительства в Уфе и преображает архитектурный облик города, делая его современным и аристократичным.
Стоит отметить, что клубный исторический квартал «На Успенской» вошёл в ТОП 5 лучших строящихся жилых комплексов бизнес-класса страны по итогам федеральной премии Urban Awards 2018.
Напомним, что ГК «Первый Трест» - это динамично развивающаяся девелоперская компания федерального масштаба. На сегодняшний день «Первый Трест» активно строит 6 объектов в географическом и историческом центрах города: клубный дом «Соты», секции Е, Г и Ж литера № 22 в ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», секции В, Г и Д «Никольского» дома в КИК «На Успенской» и многофункциональный центр KREMLEWSKI UFIMSKI DVOR.