Опустела без тебя Уфа: как выглядит башкирская столица в режиме полной самоизоляции
Корреспондент Медиакорсети решил запечатлеть первый день неназванного в башкирской столице карантина.
Глава республики Радий Хабиров вместе с другими руководителями регионов принял решение внести поправки в режим повышенной готовности.
Согласно новым поправкам указа, в регионе введен и действует новый жесткий режим самоизоляции, который предполагает, что находиться на карантине должны не только граждане, которые приехали из-за границы, и граждане старше 65 лет, а также и все остальные.
Теперь выходить из дома можно только в случае крайней необходимости – в магазин или в аптеку. Штраф для нарушителей-граждан от 15 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 200 до 500 тысяч рублей.
Разрешается выгуливать домашних животных, но не отходить более чем на 100 метров, можно отнести мусор до ближайшего бака.
Разрешается доезжать до места работы, если вы работаете в организациях жизнеобеспечения, в правоохранительных структурах, органах власти и на вас не распространяется действие Указа президента РФ о нерабочих днях. Во всех общественных местах обязательно нужно соблюдать дистанцию - не менее 1,5 метров друг от друга, иметь средства индивидуальной защиты – маски или перчатки. Будет прекращено автобусное сообщение между другими регионами, внутри республики ограничено количество рейсов.
Уфа заметно опустела в эти дни – все меньше людей на остановках, все больше граждан в масках, все больше чувства неопределенности.
Однако мы верим, что несмотря ни на что, это время сделает нас сильнее и терпимее друг к другу.
Редакция Медиакорсети желает вам и всем вашим близким крепкого здоровья.
Если вы хотите стать волонтером и в эти трудные дни помочь нуждающимся, вы можете обратиться в сообщества:
Если вам или вашим близким нужна помощь, вы можете обратиться за помощью, позвонив по горячей линии 8-800-200-34-11.