Опустела без тебя Уфа: как выглядит башкирская столица в режиме полной самоизоляции

Глава республики Радий Хабиров вместе с другими руководителями регионов принял решение внести поправки в режим повышенной готовности.

Согласно новым поправкам указа, в регионе введен и действует новый жесткий режим самоизоляции, который предполагает, что находиться на карантине должны не только граждане, которые приехали из-за границы, и граждане старше 65 лет, а также и все остальные.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Теперь выходить из дома можно только в случае крайней необходимости – в магазин или в аптеку. Штраф для нарушителей-граждан от 15 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 200 до 500 тысяч рублей.

Разрешается выгуливать домашних животных, но не отходить более чем на 100 метров, можно отнести мусор до ближайшего бака.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Разрешается доезжать до места работы, если вы работаете в организациях жизнеобеспечения, в правоохранительных структурах, органах власти и на вас не распространяется действие Указа президента РФ о нерабочих днях. Во всех общественных местах обязательно нужно соблюдать дистанцию - не менее 1,5 метров друг от друга, иметь средства индивидуальной защиты – маски или перчатки. Будет прекращено автобусное сообщение между другими регионами, внутри республики ограничено количество рейсов.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Уфа заметно опустела в эти дни – все меньше людей на остановках, все больше граждан в масках, все больше чувства неопределенности.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Однако мы верим, что несмотря ни на что, это время сделает нас сильнее и терпимее друг к другу.

Редакция Медиакорсети желает вам и всем вашим близким крепкого здоровья.

Если вы хотите стать волонтером и в эти трудные дни помочь нуждающимся, вы можете обратиться в сообщества: