Глава Башкирии намерен закрыть стройку 27-этажного дома в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров в очередной раз поднял вопрос о градостроительной деятельности в Уфе. Его возмутило строительство многоэтажки на участке, не предназначенном для 27-этажного дома. Проблемы застройки в городе обсудили на оперативном совещании в правительстве республики.

Радий Хабиров привел пример незаконной выдачи разрешения на строительство здания: компания получает участок, на нем строит туалет, затем оформляет это в собственность и получает разрешительную документацию. В этой ситуации будет наведен порядок, заявил Хабиров. Глава Башкирии напомнил, что несколько строительных организаций обратились в суд. Хабиров поручил поднять всю историю того, как компаниям выделялись земельные участки. На совещании также подняли вопрос строительства многоэтажки по адресу Армавирская, 15а, которое осуществляет «Стройтрест Девелопмент». По данным властей республики, компания получила разрешение от мэрии Уфы на строительство 27-этажного здания, хотя по закону положено 4-6. Два сотрудника администрации, выдавшие документацию, были арестованы. Радий Хабиров заявил, что остановит стройку, однако потом исправился. Остановить стройку — я не правильно сказал, тут прокурор сидит. Остановить я её не могу. Придумайте процедуры на Армавирской. Остановить не могу, но в рамках всех своих копыт, мозгов, рогов, всего, что у меня есть, я сделаю так, что они там строить не будут, сказал Хабиров. По его словам, за последние 10 лет Уфа давала земельные участки и вместо них получала дома. Социальные объекты в городе строились за счет республиканского бюджета. Теперь мэру Уфы Сергею Грекову он поручил формировать техзадания для земельных участков и выставлять их на честные торги.

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