Как отпраздновали Масленицу в Уфе: фоторепортаж

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Масленица – традиционный славянский праздник, проводится в конце зимы – в начале весны.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

В этом году масленичные гуляния начались еще 24 февраля.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Символично, что главный праздник – Масленица – выпала на 1 марта, в канун Великого поста.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

В этот день в столице Башкирии организовали множество мероприятий, и каждый уфимец их мог посетить.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Празднование древнеславянского праздника состоялись в каждом из районов Уфы.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Так, в парке Якутова любой желающий мог принимать участие в народных играх и забавах, в хороводах, насладиться праздничным концертом.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

В парке культуры и отдыха “Демский” состоялись народные игры стран-участниц фольклориады, дефиле и парад “Вот так санки!”.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

В конце мероприятия, традиционно, было сожжено чучела Масленицы.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Жители Октябрьского района Уфы проводили зиму в парке “Кашкадан” песнями и плясками, ярмаркой и шерстяным флешмобом.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Изюминкой праздника стал фаэр-шоу с дымовыми эффектами. Перед жителями микрорайона Сипайлово выступила фольклорная группа “Узорица” с русскими народными песнями.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Уфимцы, решившие встретить весну на Гостином дворе, могли угоститься блинами, испеченными лично Каринэ Хабировой, первой леди республики.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Программа в разных уголках Уфы была разной, но всех участников этого праздника объединяло веселое настроение: традиционно, Масленицу празднуют весело и шумно.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru