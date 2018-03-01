Глава горсовета Уфы пообещал «целый пакет информационной открытости»

Глава горсовета Уфы Валерий Трофимов сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» рассказал о том, какие меры проводятся для информационной открытости. Он отметил, что за последний год в горсовете произошли «серьезные» изменения.

- Мы открыли все заседания совета, транслируем их. Мы убрали годовую аккредитацию СМИ, сегодня у нас нет препятствий — любое СМИ может побывать на заседаниях, сказал он.

По словам Валерия Трофимова, на каждом заседании в горсовете есть пресс-подходы, где депутаты объясняют суть того, над чем работают, кроме этого общение происходит через группу «Вконтакте».

- У нас большие планы, мы целый пакет информационной открытости планируем. Время меняется, поколение меняется, и не быть готовым к новым формам общения, в том числе с людьми, которые будут в ближайшие годы определять нашу жизнь, — это значит отставать от жизни, - сказал он.

Журналист Максим Курников спросил у господина Трофимова, предусматривает ли этот «пакет открытости» допуск журналистов на заседания комиссий, о чем его просят уже год.

Господин Трофимов отметил, что «это немножко надуманный». Он отметил, что несмотря на то, что заседания постоянных комиссий не открыты, решения на них не принимаются. Там происходит только обсуждение.

- Формально, нет такого, чтобы было принятие решения, на котором не присутствует СМИ. Мы заранее все вопросы публикуем, обсуждаем их. Мы пока не открыли заседания постоянных комиссий — одно. Но я должен сказать, что там [на комиссиях] не принимаются решения, - сказал он.

По его словам, проекты решений поступают с нескольких сторон: от депутатского корпуса, от администрации, он сам. После этого «собирается президиум и решает, вносить вопрос или нет, проработан ли он, есть ли замечания». Замечания могут внести как другие ведомства, так и прокуратура. После того, как президиум убедится в том, что вопрос проработан, он опускает его для обсуждения в комиссии.

- Эти комиссии, где, вы представляете, депутат, непрофессионал, неосвобожденный. А у нас 320 раз комиссии за год собирались, 194 проекта решений вынесено и еще 129 поручений исполнено, - сказал Валерий Трофимов. - Они же [депутаты] приходят, у них вот такие папки. Они же должны сначала ознакомиться. Дай Бог, если он за день-два успел, выкроил время ознакомился (а мы заранее вопросы рассылаем). Но если он, например, строитель, а вопрос юридический поступил? Или он социальный работник, а вопрос градостроительного кодекса? Это надо же включиться в процесс.

По словам Валерия Трофимова, депутаты на комиссиях обсуждают вопросы между собой, глядя на профессионалов.

- Это знакомство, это обсуждение фактически между собой. А вот решение, будет ли он выступать на совете, идет на самом совете. Вчера в докладе я говорил, что, наверно, получился неудачный опыт. Это не с нами связано. Вы знаете, что предварительный состав совета формирует орг.комитет. И у нас так сложилось, что получилось 11 комиссий по 3 человека. И второй процесс: наверно, испугавшись такого аспекта, как личная заинтересованность, профессиональная заинтересованность, конфликт интересов, в основном, эти комиссии были непрофессиональные. По прошествии времени мы убедились, что это была ошибка. Вот я обращусь к опыту Курултая — там восемь комиссий, - сказал он.

Валерий Трофимов также сообщил, что он предложил дорожную карту для того, чтобы создавались профессиональные комиссии. Он считает, что на комиссиях в горсовете должен поменяться регламент, по примеру Госсобрания республики.