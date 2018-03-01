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Глава горсовета Уфы пообещал «целый пакет информационной открытости»
Сюжеты:
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Глава горсовета Уфы пообещал «целый пакет информационной открытости»

Сегодня, 17:09ГородОльга Корзик
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